¡Habló claro! Julián Zucchi se pronuncia tras cuestionamientos sobre su ruptura con Yiddá Eslava

La ruptura de Yiddá Eslava y Julián Zucchi viene causando bastante revuelo en el mundo de la farándula peruana. Sin embargo, hay quienes apoyan su decisión a pesar de que les cause mucha tristeza, mientras otros no dudaron en cuestionar el fin de su romance.

Este último lunes, 3 de octubre, los actores sorprendieron al compartir un video donde anunciaban el fin de su relación tras 11 años juntos. Al respecto, la expareja aseguró que mantendrán sus roles como padres, amigos y socios debido a que su separación se dio de manera amistosa y por el bienestar de sus hijos.

No obstante, hubo una gran cantidad de comentarios que cuestionaban lo sucedido e incluso aseguraban que dicha ruptura se trataría netamente de 'marketing'.

Tras ello, Julián Zucchi decidió salir al frente y pronunciarse: "Conozco bien nuestro medio. En él me he desenvuelto desde los 7 años y entiendo que habrá opiniones y hasta chistes o memes sobre lo que estamos viviendo, pero es crucial aclarar que esto no es marketing, ni una broma. Es una situación personal".

En seguida, pidió que no opaquen el esfuerzo y el talento de aquellas personas que trabajaron en la realización de la película que protagoniza junto a Yiddá Eslava y será estrenada en 2024.

Julián Zucchi se pronuncia en redes sociales.

La expareja se conoció en febrero del 2012 cuando participaban en el recordado programa 'Combate'. el cantante argentino llegó al Perú con el objetivo de reemplazar a Miguel 'Conejo' Rebosio, quien en ese entonces era capitán del equipo Rojo, donde la actriz nacional competía.

Según declaraciones del propio Zucchi, su corta estadía en nuestro país no le permitiría entablar algún tipo de relación. Además, atravesaba una crisis con su entonces pareja, la hermana de su compatriota Martín Terrone.

"Yo no quería tener una relación con nadie porque pensé que me regresaba a los dos meses. Me acuerdo que yo tenía una novia que se quedó en Argentina y me dejó porque me vine (al Perú). Habíamos como que medio terminado y estando. Después ella vino a querer reconciliarse, pero no pudimos", contó al podcast Com FM.