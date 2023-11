Handa lanza fuertes críticas a Leslie Shaw al estilo de Calle 13: Destruye a Magaly y respalda a Mario Hart

10/11/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La guerra de palabras entre las cantantes Leslie Shaw y Handa ha alcanzado un nuevo nivel con la respuesta de la última en forma de tiradera, inspirada en el estilo provocador de Calle 13. En un video lanzado el 10 de noviembre titulado 'Rip Leslie Chao', la cantante de 29 años arremete contra la ex chica reality, se burla de Magaly Medina y defiende a Mario Hart.

Rip Leslie Chao

El video comienza con Handa citando las declaraciones de Magaly Medina, quien la calificó de desconocida. La cantante responde con versos afilados, haciendo referencia a su relación con Mario Hart y destacando su habilidad para enfrentar desafíos legales. También critica a Leslie Shaw por su relación con el dinero y la promoción de OnlyFans.

" Hablaste de Mario y dices que no tiene nivel, pero no decías lo mismo cuando parabas de la mano con él. Metí presión y bajé con la decisión hablando de dinero y tiene OnlyFans en promoción. Yo y el don, sí porque con música te mato, porque lo que yo tengo es talento, tú lo tienes taco", menciona.

Críticas a la forma de trabajar de Leslie

En la tiradera, Handa no solo se enfoca en la vida personal de Leslie Shaw, sino que también cuestiona su ética de trabajo y la forma en que trata a su equipo, a quienes según la compositora llama "brutos". Este aspecto revela una arista más en la controversia entre las dos artistas.

Respaldo del género femenino

Handa destaca haber recibido apoyo de todo el género femenino en la música urbana, mientras critica a Leslie Shaw por atacar a otras mujeres.

La mencionada "tal Magaly", refiriéndose a la conductora Magaly Medina, es señalada como el único respaldo de la 'Gringa' en comparación con el amplio apoyo que Handa afirma tener.

"Tu ego intenta crear desunión, a mí me apoyan hasta los productores por Cali, y a ti te está apoyando una tal Magaly, una señora que no sabe qué es un tempo, que se atreve a decir que entre nosotras no hay talento ", dice la cantante.

Desafía a Leslie Shaw a responder

Basándose en declaraciones previas de Leslie Shaw donde cataloga a todos como ineptos, Handa desafía a la cantante a responder de la misma manera, utilizando la música como medio.

Hace burlas ingeniosas usando extractos de la música de Leslie Shaw, subrayando la supuesta falta de éxito de sus temas: "Y si yo soy una inepta, por qué el género me acepta, y si tú eres tan dura, bueno, espero una respuesta".

"Te hago recordar que tú dijiste que eras dura, pero ahora estás escuchando lo que Magaly me censura", continúa.

Réplica a comentarios sobre sus hijos

Handa aborda los comentarios de Leslie Shaw sobre sus hijos y responde con elegancia, señalando que no atacó la familia de la 'Gringa' y subrayando que la edad no define a una persona. "Agárrate, a la próxima que quieras mencionar a mis hijos, lávate la boca , que mamá no te hace vieja, vieja te hacen los años, años que tú me llevas a mí, años que no te han servido para aprender nada", continuó.

La cantante peruana le advierte a Leslie Shaw que Mario Hart no responderá y le recomienda aprender a reconocer el género urbano.

La tiradera de Handa contra Leslie Shaw, inspirada en el estilo de Calle 13, revela una confrontación intensa y llena de ingenio en el mundo de la música urbana peruana. La respuesta de la cantante no solo aborda los comentarios personales, sino que también desafía a la 'Gringa' a enfrentarla musicalmente. La rivalidad entre estas dos artistas promete seguir siendo un tema candente en la escena musical peruana.