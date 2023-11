Jessica Newton considera a Milett Figueroa como fuerte candidata al Miss Perú: "Me encanta y lo sabe"

Tras el reciente éxito de Luciana Fuster en el Miss Grand International y la próxima participación de Camila Escribens en el Miss Universo, Jessica Newton avivó la especulación sobre la posible candidatura de Milett Figueroa en el próximo concurso de belleza nacional. Si bien no es la primera vez que habla sobre ella, en esta ocasión ha sido particularmente directa en sus comentarios, elogiándola por su potencial como una competidora destacada.

La conversación en torno a la posible participación de Milett Figueroa en el Miss Perú surgió a raíz de una interacción en Instagram. Una usuaria le preguntó a Jessica Newton sobre su opinión en relación a la modelo, a lo que la empresaria respondió:

"Me encanta Milett y ella lo sabe. La he visto competir internacionalmente y coronarse. Se retiró del certamen por temas de salud, pero ya no hay límite de edad, así que cuando ella quiera".