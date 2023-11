Jessica Newton insiste en que Camila Escribens se llevará la corona del Miss Universo, pese a dudas

Uno de los eventos de belleza más prestigiosos, el Miss Universo, se avecina, y en el centro de la atención se encuentra en la representante de Perú, Camila Escribens. Su elección como Miss Perú no estuvo exenta de controversia, pero ella no se amilana y promete dar lo mejor de sí en busca del codiciado título. En esta nota, exploraremos la confianza inquebrantable que Jessica Newton tiene en sus reinas y cómo defiende a sus representantes ante las opiniones adversas.

Jessica Newton, conocida por su papel como organizadora de Miss Perú, no solo prepara a las candidatas, sino que también las respalda incondicionalmente. Ante la interacción con sus seguidores en Instagram, respondió a una pregunta sobre las posibilidades de Camila Escribens en el Miss Universo.

Una seguidora expresó su preocupación por la falta de apoyo que percibía para la peruana, a lo que Jessica Newton respondió con determinación: " Yo creo en mis reinas. Estoy segura de que Camila Escribens hará un gran papel en el Miss Universo. Lo mismo dijeron de Camila Díaz y Luciana Fuster ".

Camila Escribens, por su parte, ha expresado su entusiasmo por participar en el Miss Universo 2023 como representante de Perú. En una entrevista, reveló que ha estado trabajando con expertos para destacar en el certamen.

Aseguró que los resultados de su arduo esfuerzo pronto serán evidentes: "De verdad, ha sido un camino muy bonito en mi vida y feliz que el Miss Universo ya está cerca. Tengo todos los días pasarela, coaching, mis speeches, mis outfits ya están preparando y van a ver todos los looks".

Además de preparar a las candidatas actuales, Jessica Newton siempre está en busca de nuevos talentos para futuros certámenes. En este sentido, ha puesto la mira en la actriz Milett Figueroa, quien actualmente se encuentra en Argentina como parte del programa 'Bailando 2023'.

En una interacción con sus seguidores, una cibernauta sugirió que Milett Figueroa debería competir en el Miss Universo. Jessica Newton no dudó en responder positivamente, destacando su admiración por la modelo y su deseo de que tenga una oportunidad justa en el concurso.