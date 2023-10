Jessica Newton resta importancia a comentarios de Magaly sobre el Miss Grand: "Critica porque algo le pica"

La empresaria Jessica Newton celebra un nuevo triunfo para el Perú, esta vez en el Miss Grand International, donde Luciana Fuster se alzó como la reina absoluta. Sin embargo, el logro de la modelo no estuvo exento de opiniones y comentarios, incluyendo los emitidos por la conductora de televisión Magaly Medina.

La directora del certamen Miss Perú, Jessica Newton, enfrentó las críticas con una actitud positiva y desenfadada. En una entrevista con La República, expresó que no le otorga importancia a los comentarios en su contra y subrayó que actualmente disfruta de un buen momento en su vida personal, en parte gracias a haberse alejado de personas tóxicas.

"Hace tiempo (que no quiero hablar de ella). Desde que he retirado a las personas tóxicas de mi vida, me va bien. Yo estoy en otra, si salen cuatro mamarrachos a decir cosas, qué te puedo decir, cada uno es libre de hablar, pero como dicen: 'El que critica es porque algo le pica'", dijo Jessica Newton.