Jossmery Toledo: Así sonaba su voz antes de recurrir a los anabólicos

Antes de adentrarse en el apasionante mundo del fisicoculturismo, Jossmery Toledo solía poseer una voz suave y aguda que quedaba plasmada en sus numerosas entrevistas anteriores. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando decidió recurrir a los anabólicos con la esperanza de transformar su figura para competir en el ámbito del fisicoculturismo. Este cambio no solo impactó su cuerpo, sino también su voz, dejando asombrados a miles.

Con el fin de mejorar su apariencia para las competencias de fisicoculturismo, Jossmery Toledo optó por el uso de anabólicos, lo que resultó en una drástica alteración de su tono de voz. Esto ha generando una considerable atención y debate.

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', el conductor Rodrigo González no pudo evitar abordar el intrigante tema de la transformación vocal de Jossmery. Le preguntó directamente si este cambio en su voz era irreversible.

Ante la cuestión, la modelo compartió abiertamente la razón detrás de este drástico cambio: "Lamentablemente, cambié mi voz debido a una mala asesoría mientras me preparaba para competir este año. Pero con todos estos problemas, no puedo concentrarme en ciertos temas".

Jossmery Toledo, en medio de la incertidumbre sobre la recuperación de su voz, afronta las consecuencias de una mala decisión. A pesar de no ser optimista sobre una recuperación completa, asume con valentía su responsabilidad en esta situación.

En sus propias palabras: " Yo creo que mejorará un poco, pero no tanto . Yo asumo mis consecuencias y estas son las consecuencias que he tenido por un mal asesoramiento".

En septiembre de este año, Jossmery Toledo emitió un enérgico llamado a la conciencia, aconsejando enfáticamente a sus seguidores que se informen detenidamente antes de tomar la decisión de utilizar anabólicos.