Jossmery Toledo y el impactante momento en el que es agredida: "Hija de p..."

El programa 'Amor y Fuego' ha generado un fuerte revuelo al anunciar la publicación de un video impactante que revela la agresión sufrida por Jossmery Toledo en un lugar público. Este nuevo avance promete desatar una tormenta en el mundo de la farándula. En la grabación, se muestra a la modelo siendo agredida por tres personas, incluyendo menores de edad, mientras se encontraba en su automóvil.

'Amor y Fuego' ha dado un adelanto del polémico video, mostrando a Jossmery Toledo siendo víctima de agresión verbal y psicológica por parte de tres personas. La modelo se encuentra visiblemente asustada dentro de su vehículo mientras es increpada por un joven y una mujer.

Sorprendentemente, los agresores no parecen preocuparse por ser grabados en plena acción. Además, en las imágenes se observa la camioneta del futbolista Paolo Hurtado cerca del incidente, lo que añade más drama a la situación.

En el video, se ve claramente cómo los agresores involucran a menores de edad en el incidente. "La niña ha golpeado el carro, el niño ha golpeado el carro...", se escucha decir a Jossmery Toledo mientras graba la escena.

La tensión aumenta cuando la mujer profiere una serie de groserías e insultos, utilizando un lenguaje altamente ofensivo. En medio de la agresión, el hombre la amenaza, y en el video se escucha decir, " Graba, graba, graba, soy yo ".

Es fundamental destacar que estos impactantes videos salieron a la luz después de que Jossmery Toledo hiciera una denuncia pública en sus redes sociales. En su mensaje, dejó claro que si algo le sucedía a ella o su familia, ya se conoce la identidad de los responsables.

Recordemos que la modelo había denunciado previamente al futbolista Paolo Hurtado por humillarla públicamente en el programa 'Magaly TV, La Firme'. Sin embargo, el Poder Judicial no le otorgó las medidas de protección que había solicitado en contra del deportista.

"Apenas he vivido una situación de agresión que nunca antes había experimentado, en un lugar público. Tengo videos y pruebas. Es lamentable llegar a este punto cuando he pedido medidas de protección para evitar estos momentos de preocupación y miedo, tanto para mí como para mi familia. Solo dejo constancia por este medio... cualquier cosa que me pueda suceder, ¡ya saben quiénes son los responsables!", expresó Jossmery en Instagram.