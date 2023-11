¿Jossmery Toledo manda indirecta a Paolo Hurtado?: "Dice que no me quiere, pero siempre vuelve conmigo"

02/11/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El 'Sexy Halloween' en el estadio San Marcos fue testigo de la sorprendente presencia de Jossmery Toledo. La expolicía, conocida por su amorío clandestino con Paolo Hurtado, llegó al evento con fuerte resguardo policial. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su seguridad, sino su participación vocal en el concierto.

¿Una indirecta para Paolo Hurtado?

Jossmery Toledo hizo una entrada llamativa al 'Sexy Halloween' al llegar con sus amigas y un agente de seguridad que no la dejó desprotegida en ningún momento. Durante el show, la exchica reality sorprendió a todos al cantar con pasión 'Dices' de De la Ghetto.

La letra de la canción no pasó desapercibida, ya que decía: " Dice que no me quiere, pero siempre vuelve conmigo, y así no se puede ". Jossmery Toledo cantó estas palabras apuntando directamente a la cámara que la grababa, mientras una de sus amigas exclamó: "¡Perro!". Este acto no tardó en generar especulaciones sobre si la canción podría estar dirigida a su antiguo amor, Paolo Hurtado.

Las celebridades en el evento

El concierto 'Sexy Halloween' reunió a diversas figuras del espectáculo nacional, incluyendo a Samahara Lobatón y Vanessa López, entre otros, en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, la presencia que más llamó la atención fue la de Jossmery Toledo, quien llegó con un considerable resguardo de seguridad.

La expolicía disfrutó del evento en compañía de un grupo de amigas que se mostraron animadas en todo momento. Aunque su participación vocal en la canción "Dices" de De la Ghetto podría haber pasado desapercibida, la letra de la canción plantea interrogantes sobre su mensaje subyacente.

¿Más indirectas?

La incertidumbre aumentó cuando en su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo compartió un momento en el que se dedicaba a escuchar música a todo volumen y aprenderse las letras de las canciones.

Mientras tarareaba una canción de fondo, las palabras resonaban significativamente: "Tú me encantas más que el chocolate. Estás pasa´, todo está normal, pero contigo es anormal, SIN TI ME SIENTO MAL". ¿Podría esta ser otra insinuación dirigida a Paolo Hurtado?

Jossmery Toledo sorprendió en el 'Sexy Halloween' con su participación vocal en una canción cargada de significado, lo que ha desatado una serie de teorías y especulaciones en torno a su intención y a quién podría estar dirigido ese mensaje. Mientras la incertidumbre persiste, los seguidores de la expolicía, que tuvo un amorío clandestino con Paolo Hurtado, continúan atentos a sus movimientos y a las posibles revelaciones sobre su vida amorosa.