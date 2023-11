Kyara Villanella: ¿A qué se dedicará tras su paso por el Miss Teen Universo?

En la reciente edición del Miss Teen Universo 2023, Kyara Villanella se destacó como una de las candidatas más prominentes. Aunque no se llevó la corona, logró conquistar el corazón del público. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que no continuará en el mundo del modelaje ¿A qué se dedicará tras su paso en el reconocido certamen de belleza?

Contrario a las expectativas, Kyara Villanella aclaró que su decisión de abandonar el modelaje no se debió a una caída durante una de sus presentaciones en el certamen de belleza.

En sus propias palabras, "Me di cuenta hace ya algunos meses de que no es para mí y quería terminar mi etapa de modelo cuando termine el concurso. Por un error no puedes parar de hacer lo que te gusta, sigues adelante. Pero por algo que te incomoda y no te sientes tú misma, sí. De igual manera hubiera dicho lo mismo, con o sin caída".