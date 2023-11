Kyara Villanella envía mensaje a Keiko Fujimori tras su experiencia en Miss Teen: "Necesito tiempo a solas"

En el reciente certamen de belleza Miss Teen Universe 2023, la talentosa heredera de Keiko Fujimori y Mark Vito, Kyara Villanella, brilló al ubicarse en el ke top 5 de la competencia. Aunque no logró llevarse la corona, su destacado desempeño y múltiples reconocimientos marcaron su participación en el evento que se desarrolló del 20 al 25 de noviembre.

Kyara Villanella no solo cautivó a la audiencia con su elegancia, sino que también se destacó al recibir varios premios. Su impecable desfile en traje de noche la hizo merecedora del galardón a la mejor pasarela. Además, su compromiso social fue reconocido con el premio al mejor proyecto social, y la joven también se llevó el título de la más popular entre los espectadores.

Tras conocerse la posición de Kyara Villanella, su madre, Keiko Fujimori, expresó su orgullo a través de Instagram. La líder de Fuerza Popular elogió la valentía y determinación de su hija, resaltando su capacidad para sobreponerse a los desafíos, incluida una caída durante la gala final. Este mensaje público mostró el apoyo incondicional de la líder política a la joven modelo.

Kyara Villanella envía mensaje a Keiko Fujimori

"Este certamen permitió compartir con el mundo tu belleza, inteligencia, simpatía, talento y fuerza. Has dejado el nombre del Perú en alto. ¡Como mamá, me siento muy orgullosa!", escribió la lideresa de Fuerza Popular, quien también aplaudió que su hija se levantara tras la caída que tuvo durante la gala final del concurso de belleza.

Sin embargo, a pesar de los elogios y reconocimientos, Kyara reveló sentirse afectada por la percepción de algunos peruanos y expresó sus emociones en respuesta al mensaje de su madre. La joven confesó su tristeza por la caída y la sensación de haber defraudado a su país. Aunque agradeció el apoyo materno, solicitó un tiempo a solas para procesar sus sentimientos.

"Gracias, mamá, pero igual me da tristeza que por una caída todo mi desempeño durante la semana haya desaparecido y que el pensamiento de muchos peruanos haya cambiado al pensar que no me esforcé", señaló en un inicio.