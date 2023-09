La Fiesta del Cine: ¡Disfruta todas las películas por tan solo S/6! Conoce cuándo comenzará esta promoción

12/09/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Cineplanet, la cadena favorita de la audiencia peruana, siempre ha sido sinónimo de entretenimiento de calidad y experiencias cinematográficas inigualables. Con su extensa red de cines en Lima y en todo el Perú, se ha ganado un lugar especial en el corazón de los amantes del séptimo arte. Ahora, se prepara para sorprender una vez más a su público con una promoción irresistible que hará las delicias de los cinéfilos: 'La Fiesta del Cine'.

Un festín cinematográfico a tu alcance

Desde el 18 hasta el 20 de septiembre, Cineplanet ofrece a su audiencia la oportunidad de sumergirse en el mágico mundo del cine por tan solo S/6. Sí, has leído bien, seis soles peruanos te llevarán a vivir la emoción de la gran pantalla en una de las cadenas de cines más prestigiosas del país.

Pero eso no es todo; a partir del 15 de septiembre, podrás asegurarte tus entradas en preventa para no perder la oportunidad de ser parte de 'La Fiesta del Cine'. Esta es tu oportunidad de disfrutar de megaéxitos de la pantalla grande a un precio que no creerás.

La cartelera que todos estábamos esperando

La cartelera de Cineplanet durante esta promoción es simplemente espectacular. Algunas de las películas que podrás disfrutar en 'La Fiesta del Cine' incluyen:

'Cachorros espaciales' (estreno)

'Guardiana del bosque' (estreno)

'La monja 2' (estreno)

'Sonido de libertad'

'Asteroid City'

'Barbie'

'Blue Beetle'

'Catástrofe en Corea'

Contrarreloj'

'Drácula: mar de sangre'

'Gran turismo'

'Guardianes del museo'

'Tortugas Ninja: caos mutante'

Con una selección tan variada de películas, desde emocionantes estrenos hasta opciones familiares, 'La Fiesta del Cine' de Cineplanet tiene algo para cada gusto y edad.

Un evento por tiempo limitado

Es importante destacar que esta oferta increíble está disponible solo por un tiempo limitado. Del 18 al 20 de septiembre, Cineplanet te abre sus puertas a un mundo de emociones cinematográficas por solo S/6. No dejes pasar esta oportunidad única de disfrutar del cine en su máxima expresión a un precio accesible.

Cineplanet ha sido un pilar fundamental en la industria cinematográfica peruana, y con promociones como 'La Fiesta del Cine', continúa brindando experiencias inolvidables a su fiel audiencia.

Así que marca tu calendario, pon una alarma en tu teléfono y prepárate para adquirir tus entradas en preventa a partir del 15 de septiembre. ¡No te pierdas 'La Fiesta del Cine' de Cineplanet y sumérgete en un festín de películas que no querrás perderte!