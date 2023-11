Leslie Shaw arremete contra los hombres: "Están cada vez peor, no usan bien el cerebro, son brutos"

03/11/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En la más reciente edición del programa de televisión 'América Hoy', la conocida cantante Leslie Shaw hizo una inesperada declaración que ha causado revuelo en las redes sociales. La intérprete de éxitos como 'Faldita' y 'Bombón', fue invitada junto a Romina Gachoy, y durante su participación, no dudó en lanzar críticas a los hombres y compartir sus opiniones sobre su relación y su expareja, el famoso Mario Hart.

Los hombres, según Leslie Shaw

Durante la entrevista, los conductores del programa aprovecharon para cuestionar a Leslie Shaw sobre la vida amorosa de Samahara Lobatón y si sus elecciones de pareja eran las adecuadas.

Ante esto, la cantante peruana no tuvo reparos en expresar su opinión: "Yo creo que los hombres, en verdad, están cada vez peor . Es mi humilde opinión, yo a todos los hombres los tengo en el subsuelo".

Esta afirmación sorprendió a los conductores y al público presente en el estudio. Sin embargo, Leslie Shaw continuó explicando su punto de vista: " No se enfocan, no usan bien el cerebro , yo creo que son los genes. Los hombres no maduran nunca, son brutos".

¿Qué dijo sobre 'El Prefe'?

La conductora Ethel Pozo cuestionó a Leslie Shaw sobre por qué las mujeres parecen madurar más rápido que los hombres, a lo que la cantante respondió con humor: " Son hombres, no hay que pedir mucho tampoco ".

Además, cuando se le preguntó si confiaba plenamente en su actual pareja, a pesar de la diferencia de edad de 13 años entre ambos, Leslie Shaw dejó claro que sí, ya que le había advertido sobre las consecuencias de cometer una infidelidad, tanto en su etapa de novios como cuando se casen.

" Si no funciona mi matrimonio, yo me vuelvo lesbiana . Mi novio me ama y me respeta, confío en él ciegamente y si quiere hacer una cochinada, ya le dije, si yo no me entero, normal. (...) Yo ya le dije, está muy advertido por lo que pueda pasar", expresó la cantante.

Arremete contra Mario Hart

Además de sus opiniones sobre los hombres en general, Leslie Shaw no pudo evitar mencionar a Mario Hart, quien recientemente anunció su regreso a la música urbana. En este punto, la cantante no tuvo reparos en expresar su punto de vista sobre la carrera musical de su expareja.

"Yo no soy quién para juzgar a los artistas , pero como él no es artista, debería ser piloto porque nos falta un piloto peruano que nos represente . Zapatero a su zapato", expresó Leslie Shaw, haciendo referencia a la carrera de piloto de autos que Hart ha tenido en el pasado.

La declaración de Leslie Shaw ha generado reacciones mixtas en las redes sociales, con algunos apoyando sus opiniones y otros cuestionando sus comentarios sobre los hombres y su expareja. Sin duda, su participación en 'América Hoy' ha dado mucho de qué hablar y ha puesto a la cantante en el centro de la atención mediática una vez más.