Lourdes Sacín denuncia a marca de condones por el uso indebido de su imagen en publicidad

24/11/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La reconocida periodista Lourdes Sacín ha expresado su indignación ante el uso no autorizado de su imagen con fines publicitarios por parte de una conocida marca de condones. Ante esta situación, ha decidido iniciar un proceso legal para proteger sus derechos.

Alerta de sus seguidores

Según informó a Perú21, Lourdes Sacín fue altertada por sus seguidores sobre una publicidad viral en TikTok que utilizaba su imagen para promocionar preservativos. Sorprendida por la noticia, la periodista se puso en contacto con la marca a través de redes sociales y llamadas, pero sus intentos de comunicación fueron ignorados.

Acciones legales

Tras recibir nula respuesta y observar que sus mensajes eran eliminados, Lourdes Sacín optó por enviar una carta notarial exigiendo el retiro del video y la asunción de responsabilidades por parte de la marca. La periodista manifestó su preocupación por la ilegalidad del uso de su imagen con fines publicitarios no autorizados.

"Luego de que vi el video me comuniqué con ellos por las redes sociales, cuando les escribía borraban mis mensajes. Cuando llame a la marca, no me contestaron. Así que al día siguiente, mande una carta notarial para que retiren la publicidad y se hagan cargo , porque yo igual cuando lo vi, dije esto es ilegal, por eso los tengo que demandar", mencionó.

La respuesta de la marca

A pesar de la carta notarial, la respuesta de la marca 'Piel' llegó tarde y no satisfizo las expectativas de Sacín. La comunicadora expresó su frustración al recibir una carta que, según ella, no contenía una disculpa formal. La marca alegó que el video era una parodia sin mala intención, una explicación que no convenció a la periodista.

"El día de ayer respondieron a la carta notarial. 'Me dieron un floro barato' que ayuda a la planificación (...). En la carta no se disculparon formalmente, simplemente se lavan las manos, ellos dicen que fue una parodia el video y que no hubo mala intención", indicó.

La indignación de Lourdes Sacín

Indignada y sintiéndose vulnerada, Lourdes Sacín anunció su decisión de seguir adeltante con el proceso legal correspondiente. Además de presentar una denuncia a través de Indecopi, la periodista señaló sus planes de emprender acciones civiles y penales por difamación, ya que considera que su tranquilidad y salud se vieron afectadas por el contenido difundido.

Lourdes Sacín dejó en claro que ni ella ni Andy V dieron autorización a la marca para utilizar sus imágenes en la publicidad de condones. Además, reveló que el propósito original del video era anunciar su embarazo, una intención completamente diferente a la que la marca le dio.