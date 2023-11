'Madame Web': Conoce a Isabela Merced, la peruana que tendrá un protagónico en película de Marvel

17/11/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La actriz peruana, Isabela Merced, ha sido elegida para ser una de las protagonistas de 'Madame Web', la nueva película de Marvel que se estrenará el 14 de febrero del próximo año en todos los cines del mundo.

¿A quién interpretará?

'Madame Web' es la próxima cinta de superhéroes producida por Sony Pictures como parte del Universo Spider-Man. El tráiler recién lanzado revela sorprendentes detalles del pasado de Cassandra, interpretada por la superestrella Dakota Johnson, y la conexión que comparte con 3 jóvenes, entre ellas Anya Corazón, papel interprestado por la peruana.

El nombre de nacimiento es Isabela Moner y nació el 10 de julio del 2001 en Clevelans, Ohio, Estados Unidos. A pesar de haber nacido en el extranjero, mantiene un fuerte vínculo con Perú a través de sus raíces familiares. Su madre nació en Lima y crió a la talentosa actriz hablando español en un hogar donde abundaba la deliciosa gastronomía peruana.

Pese a que aún es una corta trayectoria profesional, Isabela ha manifestado que se siente muy orgullosa de su identidad peruana. Es así, que cuando obtuvo su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el año 2017, cuando aún era menor de edad, compartió orgullosa su identidad mediante sus redes sociales.

Cabe mencionar que, la actriz ha revelado en diversas ocasiones que se siente más identificada con su herencia peruana que con su nacionalidad estadounidense.

¿En qué películas ha actuado?

El talento de Isabela se desarrolló en Hollywood con películas como 'Transformes: el último caballero', una historia que tuvo relación con el Perú. Desde su temprano descubrimiento en Nickelodeon con '100 Things to Do Before High School', hasta su participación en 'Dora y la ciudad perdida', ha evidenciado su destreza en la pantalla.

Su pasíon por actuar se gestó desde la infancia, inspirada por Shirley Temple y Judy Garland. Asimismo, debutó en Broadway a los 10 años en Evita y compartió show con Ricky Martín resaltando la identidad y herencia latina.

Su debut en el cine llegó en el año 2013 con la producción 'The House Tha Jack Built'. Además, ha participado en 'Middle School: The Worst Years of My Life', 'The Nut Job 2: Nutty by Nature', 'Sicario: Day of the Soldado', 'Familia al instante', 'Let It Snow' y 'El padre de la novia'.

De esta manera, ya conoces a Isabela Merced, la peruana que es una de las protagonistas de 'Madame Web', la nueva película de Marvel.