Madre de Carlos Zambrano sobre corona fúnebre: "Están dolidos porque se les empató cuando se sentían ganadores"

La rivalidad en el fútbol puede llevar a situaciones inusuales y a veces perturbadoras. En este caso, los padres del futbolista Carlos Zambrano se llevaron una sorpresa desagradable después del partido de ida en el clásico entre Alianza Lima y Universitario. En la puerta de su casa, recibieron un arreglo fúnebre. La madre del jugador expresó su indignación en declaraciones a 'América Hoy' y calificó a las personas detrás de este envío como "desadaptados".

¿Qué dijo la madre de Zambrano?

La madre de Carlos Zambrano, aún sorprendida por el inusual regalo, compartió su frustración ante las cámaras. " Es la primera vez que me envían un arreglo . He sacado las flores y las he puesto dentro de mi casa y el resto lo he botado. Es de gente desadaptada , que ve el fútbol de otra manera. Hay que ver el fútbol como debe ser, un deporte lindo, un deporte que une a las familias", comentó.

Una rivalidad que cruza límites

La madre de Zambrano destacó que este gesto perturbador se debe a la rivalidad entre los hinchas de Universitario y Alianza Lima. Según ella, los aficionados de Universitario están dolidos debido al empate en el clásico, especialmente porque parecían encaminados hacia la victoria hasta el último minuto del partido.

" Están dolidos porque se les empató en el último minuto cuando se daban ganadores . En el campo se ven las cosas, no fuera del campo. Esto ya es antideportivo. ¿Y mandarle a la familia? Yo no juego, mi hijo no vive acá ", subrayó.

Identificación de los responsables

La madre de Carlos Zambrano también reveló que la Policía ha avanzado en la identificación de las personas que dejaron el arreglo fúnebre en su vivienda. Además, narró su reacción ante la inusual entrega.

"Tocaron el timbre y yo no abrí. Seguía viendo mi serie, que era más importante. Quizás estaban esperando que yo saliera y se habrán cansado porque yo nunca salí. Me han avisado, me dijeron vecina mira lo que han dejado, salí y me reí. Lo iba a botar, pero llamé a mi hijo y me dijo no lo toques para que saquen las huellas (...) Ya vimos por el video quién es. Ya sabemos más o menos quién es, ya la PNP se encargará".

El incidente con el arreglo fúnebre en la casa de los padres de Carlos Zambrano es un triste recordatorio de cómo la rivalidad deportiva puede cruzar límites. Su familia, sorprendida y molesta por esta acción, espera que la PNP identifique a los responsables y que se tomen medidas adecuadas.