Magaly Medina niega que su programa sea televisión basura: "Aquí no, eso lo hacen los alcahuetas"

02/11/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En medio de un aniversario que marca un impresionante cuarto de siglo al frente de la televisión, la renombrada presentadora Magaly Medina no solo celebró su longeva carrera, sino también se defendió con firmeza de una etiqueta que a menudo ha sido asociada con su programa. En una entrevista exclusiva, se pronunció sobre las críticas que catalogan su trabajo como "televisión basura", desafiando esta percepción y argumentando su posición en medio de la controversia.

¿Qué dijo Magaly Medina?

La renombrada conductora peruana, Magaly Medina, celebró con fuerza un hito impresionante en su carrera: 26 años al frente de un canal de televisión. Para conmemorar esta ocasión especial, dio un giro inusual al dejar de ser la entrevistadora para convertirse en la entrevistada.

El periodista Paco Bazán tuvo la tarea de cuestionar a la 'Urraca' sobre su carrera y la polémica que ha rodeado su programa, 'Magaly TV, La Firme'.

La celebración del aniversario número 26 de Magaly Medina estuvo impregnada de la esencia de su carrera periodística, resaltando los innumerables ampays que ha presentado a lo largo de dos décadas, así como los escándalos y temas de relevancia que han ocupado su espacio en la palestra mediática.

En medio de este repaso, Paco Bazán planteó la pregunta que genera polémica: " ¿Te molesta que te digan que haces televisión basura? ".

Magaly Medina, lejos de esquivar la pregunta, respondió con firmeza: " No me molesta (que me digan que hago televisión basura) . Ahora hay otros que hacen más televisión basura, aquí no".

"Eso lo hacen otros, esos que no se enfrentan a los políticos, esos que se callan, esos que encubren la corrupción, eso es la verdadera basura del país. Ni siquiera tienen la valentía (en otros programas) de criticar a los futbolistas y todo lo que se hace mal en este país", agregó Magaly.

Pérdida de amistades por el trabajo

Uno de los aspectos que Magaly Medina abordó durante la entrevista fue la pérdida de amistades a lo largo de los años debido a su trabajo en la televisión. La conductora expresó que esto no le afecta, ya que da prioridad a su carrera y a su familia.

En sus propias palabras: " A mí perder amigos nunca me ha dolido . Yo creo que los amigos que uno pierde es porque nunca han sido reales. Yo más he valorado mi entorno familiar, ellos son el pilar de mi tranquilidad. Valoro más eso, me interesa más mi trabajo, si en el camino tengo que dejar gente, no me importa".

Carrera marcada por la controversia

La carrera de Magaly Medina ha estado marcada por la controversia y el éxito en la televisión peruana. A lo largo de sus 26 años en el medio, ha sido una figura destacada que ha generado opiniones encontradas.

Su estilo periodístico directo y sin pelos en la lengua la ha llevado a enfrentarse a políticos, celebridades y figuras públicas. A pesar de las críticas y las pérdidas de amistades, Medina continúa defendiendo su trabajo y su enfoque en denunciar la corrupción y la injusticia en su país.

Magaly Medina conmemora un hito destacado en su carrera con 26 años en la televisión. A pesar de las críticas y controversias, la conductora se mantiene firme en su enfoque periodístico y prioriza su trabajo y su familia por encima de las amistades que pueda perder en el camino. Su influencia en los medios de comunicación peruanos sigue siendo innegable, y su tenacidad en la defensa de lo que considera correcto continúa siendo una parte central de su legado.