Mónica Zevallos revela la verdad detrás de los regalos de Alan García ¿Cuál era el propósito del expresidente?

En una sorprendente revelación, la reconocida conductora de televisión, Mónica Zevallos, compartió detalles sobre regalos inesperados que recibió del expresidente peruano Alan García. A través de una entrevista en un canal de YouTube, la exconductora de 'Vale la pena soñar' destapó una faceta poco conocida de su carrera.

Mónica Zevallos confesó que, durante su época como presentadora, Alan García le enviaba obsequios, entre ellos chocolates y una enigmática carta. Estos gestos generaban desconcierto en la comunicadora, quien intuía que detrás de ellos se escondía una intención política.

En la charla, Mónica Zevallos detalló cómo descubrió un paquete en su camerino que incluía un cassette con material de la campaña política de Alan García. El expresidente buscaba la promoción de su mensaje dentro del destacado programa televisivo de la querida conductora.

"Decía: 'como la idea nació en tu programa quiero compartirla contigo. Los chocolates son porque me dijeron que son muy buenos para curar los metatarsianos. Muchas gracias por una entrevista inolvidable'. Cuando voy a ver (el cassette) era él, su campaña, de la segunda vuelta, no me acuerdo. (...) con la música, con todo lo del programa y él cantando", agregó.