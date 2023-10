"No sean infelices": Jorge Luna y Ricardo Mendoza salen en defensa de Luciana Fuster frente a las críticas

31/10/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La reciente victoria de Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023 ha generado una oleada de comentarios y opiniones encontradas. Los conocidos conductores de espectáculos, Magaly Medina y Rodrigo González, no dudaron en expresar sus críticas sobre su triunfo. Sin embargo, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, salieron en defensa de la reina de belleza, expresando sus opiniones de manera contundente a través de su canal de YouTube 'No Somos TV'.

Críticas a Luciana Fuster

Magaly Medina y 'Peluchín' no escatimaron en críticas hacia Luciana Fuster, quien se coronó como la ganadora del Miss Grand International 2023. Su triunfo, que fue recibido con alegría por muchos, también desató una serie de comentarios negativos por parte de los conductores de televisión.

La defensa de los comediantes

Ante las críticas hacia Luciana Fuster, los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza tomaron la palabra para expresar su apoyo a la reina de belleza. A través de su canal de YouTube 'No Somos TV', ambos comediantes emitieron sus opiniones de manera franca.

Ricardo Mendoza no se anduvo con rodeos y defendió a Luciana Fuster de las críticas: "A quien le caiga el guante que se lo chante", manifestó.

Además, hizo hincapié en la importancia de reconocer los logros de las personas y no menospreciarlos: "La chica puede estar hoy día con uno, mañana con otro y pasado mañana con otro, ya si tú y tú cucufatería te hace ver... si la chica está libre... cach... todo lo que quieras. Es fácil pegarle al débil", agregó.

Jorge Luna, por su parte, expresó su indignación ante las críticas que consideraba infundadas: "Hermano, tú sabes que la gente infeliz que no ha logrado un car***... (dice) 'ese certamen no existe, ese torneo no pinta, cuando gane el Miss Mundo me avisas '".

El popular 'Jorgito' defendió el derecho de Luciana Fuster a disfrutar de su victoria y destacó la importancia de respetar los logros de los demás.

La victoria de Luciana Fuster

Luciana Fuster se convirtió en la ganadora del Miss Grand International 2023 tras superar a las representantes de Birmania y Colombia en una competición que involucró intensas pruebas y desafíos.

La peruana brilló en las etapas preliminares al lucirse en traje de baño, traje típico y vestidos de gala. Además, su victoria fue aclamada por los asistentes al evento, quienes corearon su nombre en un gesto de apoyo.

El triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023 ha desatado una polémica en la que las opiniones están divididas. Mientras algunos celebran su éxito y lo ven como un logro destacado, otros expresan críticas. Jorge Luna y Ricardo Mendoza han decidido salir en defensa de la reina de belleza, subrayando la importancia de reconocer y respetar los logros individuales, y cuestionando la actitud de aquellos que menosprecian a los demás.