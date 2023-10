Rosa Fuentes rompe su silencio tras denuncia de Jossmery Toledo: "Están perjudicando a mis hijos"

La mañana del 30 de octubre, el programa 'América hoy' sorprendió a la audiencia al anunciar una entrevista con Rosa Fuentes, quien es la esposa actual de Paolo Hurtado. Esto surge después de la denuncia pública de Jossmery Toledo, quien acusó a miembros del entorno del futbolista de agresión y hostigamiento. La empresaria, hasta ahora reservada, eligió hablar para aclarar algunas cuestiones y abordar la controversia en torno al caso.

La modelo involucrada en este caso, Jossmery Toledo, ha sido frontal sobre su experiencia, acusando públicamente a Paolo Hurtado y su entorno de agresión y hostigamiento.

En sus propias palabras, " Acabo de vivir una situación de agresión que nunca viví antes, en un lugar público . Tengo videos y pruebas. Es lamentable llegar a este punto cuando he pedido medidas de protección para evitar estos momentos de preocupación y miedo, para mí y mi familia. Solo dejo constancia por este medio... cualquier cosa que me pueda pasar, ya saben quiénes son los culpables".

Rosa Fuentes dejó claro que su motivación principal para hablar es la protección de sus hijos. "He evitado dar declaraciones. Están perjudicando mucho a mis hijos , quisiera aclarar algunos puntos. Las dos personas involucradas son las que tienen que resolver sus problemas", afirmó la empresaria.

Rosa Fuentes también abordó la repercusión de este caso en sus hijos y aclaró que los menores se ven afectados por los eventos recientes relacionados con Paolo Hurtado y Jossmery Toledo. Además, la exitosa empresaria desmintió los rumores sobre una posible reconciliación con el futbolista peruano.

"Yo he evitado dar declaraciones y estar inmersa en... metida en estos temas que obviamente a mí no me benefician en nada y están perjudicando mucho a mis hijos ¿No? A mi familia en este caso. Pero, sí quisiera aclarar algunos puntos, de todas maneras, yo he conversado con mi abogada y este tema pues este ya está judicializado, no se puede dar mayor información, mayor detalle", aclaró.