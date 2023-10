Rosa Fuentes y su impactante confesión sobre Paolo Hurtado: "No quiero que se me acerque, me da asco"

En un reciente episodio de su programa 'Magaly TV, La Firme', la conductora Magaly Medina hizo fuertes declaraciones sobre una entrevista exclusiva con Paolo Hurtado, que se centró en su relación secreta con la influencer Jossmery Toledo. Durante la entrevista, la popular 'Urraca' compartió detalles reveladores sobre este encuentro, que contó con la presencia de Rosa Fuentes, esposa del futbolista.

En medio de las declaraciones del deportista, Magaly Medina reveló que la esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, estuvo presente durante toda la entrevista, acompañada de su abogada y el padre de sus hijos. Esta presencia inusual generó especulaciones y críticas en las redes sociales.

Según Magaly Medina, Rosa Fuentes dio a entender que no ha retomado su relación con el futbolista, a pesar de las suposiciones del público, ya que le resulta "repugnante" tenerlo cerca después de su aventura extramatrimonial con Jossmery Toledo. Estas declaraciones arrojaron luz sobre la compleja situación en la que se encuentra esta familia.

La conductora de ATV defendió a Rosa Fuentes de las críticas y señaló que tenía todo el derecho a su "venganza" en medio de la controversia que rodea su matrimonio. Magaly Medina también compartió detalles íntimos de la entrevista, donde se revelaron conversaciones y tarjetas que el futbolista le enviaba a Jossmery Toledo.

Además, la presentadora reveló una confesión impactante por parte de la esposa del futbolista.