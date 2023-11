Rossy War sorprende con su nuevo look y cautiva a su esposo Tito Mauri: "Me volví a enamorar"

03/11/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

'Mande quien mande' dio inicio al mes de noviembre con un emocionante segmento de cambios de imagen para celebridades. Una de las valientes que decidió mostrar una imagen totalmente renovada fue la cantante peruana, Rossy War. Los resultados no solo dejaron fascinada a la artista, sino también conquistaron el corazón del jurado del programa. Sin embargo, quien quedó más cautivado por el sorprendente cambio fue su esposo, el músico Tito Mauri.

La reacción de Tito Mauri

Mario Hart le preguntó a Tito Mauri si Rossy War era su esposa, a lo que él respondió: " La verdad es que me sorprendió mucho. Me he vuelto a enamorar ". El guitarrista, que lleva 36 años con la cantante de tecnocumbia, añadió: "Está espectacular". Esta conversación tuvo lugar en el programa que se transmitió el miércoles 1 de noviembre.

Amor a primera vista

Rossy War y Tito Mauri comparten una historia de amor que se remonta a 1984. Fue en ese año cuando se conocieron, ya que Rossy se unió a la agrupación 'Los Bio Chips', que en ese momento era dirigida por Tito Mauri junto a Nilo Segura.

La 'Ronquita de la tecnocumbia' recordó que llegó a la capital desde su ciudad natal, Las Piedras, en Madre de Dios, para trabajar en la fábrica de cartón de su tío. Fue allí donde entabló una amistad que la motivó a realizar una audición para unirse a la banda, ya que Tito Mauri estaba buscando una voz femenina.

En su primera reunión, Rossy War confesó que se puso roja y describió su encuentro con Tito Mauri como un "amor a primera vista".

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Rossy War y el guitarrista y compositor peruano Tito Mauri se casaron en 1986. A partir de esa fecha, han compartido 37 años de matrimonio. La 'Ana Gabriel peruana' ha compartido su secreto para mantener una relación tan duradera, que según ella se basa en "el amor, el respeto y la confianza".

Tras una ceremonia civil en 1986, finalmente celebraron su matrimonio religioso en 1996. Fruto de su unión, la pareja tuvo dos hijos, Tony y Katya, siendo esta última la que parece seguirá los pasos de su madre en el mundo de la música.

Un himno de amor y éxito

Entre las anécdotas compartidas por Rossy War se encuentra la ocasión en la que Tito Mauri sintió celos durante una presentación en Chimbote, donde la cantante temió que su relación terminara.

Sin embargo, ese episodio inspiró a Tito Mauri a componer la canción "Nunca pensé llorar", que se convirtió en un himno de amor para la pareja y el motivo por el que obtuvieron un disco de platino.

El sorprendente cambio de imagen de Rossy War en 'Mande quien mande' no solo dejó a todos maravillados en el programa, sino que también reafirmó el amor y la conexión profunda que comparte con su esposo Tito Mauri, demostrando que, a pesar de las décadas, su relación sigue siendo sólida y llena de emoción.