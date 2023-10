Susy Díaz Arrasa en la Taquilla Peruana y Celebra con su Público en la Feria Fortuna

La aclamada película peruana "Susy una vedette en el Congreso" ha arrasado en su primer fin de semana en la taquilla nacional, cautivando a más de 100,000 espectadores y consolidándose como un fenómeno de cine. A pesar de la fuerte competencia que representó la película internacional "Five Nights at Freddy's", la historia inspirada en la vida de la carismática Susy Díaz como Congresista de la República ha conquistado corazones y pantallas.

Con gran emoción, Susy Díaz expresó su agradecimiento por el abrumador apoyo del público peruano:

"Estoy feliz por el gran cariño del público, el Perú me quiere y agradezco todo ese cariño. No me esperaba esta gran convocatoria en el cine y espero que sigan viéndola. Como ya comenté, esta película solo cuenta una parte de mi vida. Si contara todo lo que viví y los amores conocidos, y lo que nadie sabe, sería una serie de varias temporadas. Agradecida con Dios y con todo el público".