Taylor Swift rechazó invitación para presentarse en el Super Bowl 2024: ¿Por qué lo hizo?

La estadounidense Taylor Swift rechazó la invitación para presentarse en el Super Bowl 2024. Esta decisión ha tomado por sorpresa a muchos fanáticos que deseaban ver a la cantautora en el famoso acto de medio tiempo.

¿Por qué lo hizo?

Para muchos artistas del mundo, la posibilidad de realizar un impactante concierto frente a una multitud como el Super Bowl es un sueño anhelado, debido a que esa exposición suele desencadenar varios contratos y oportunidades millonarias en el futuro.

Sin embargo, una de las mayores estrellas de la música pop decidió rechazar la oferta de participar en el prestigioso espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero del 2024. Taylor Swift ha sorprendido a sus millones de fans en todo el mundo con esta decisión.

Aunque la intérprete de 'You Belong With Me" deseara aprovechar esta oportunidad, le resultaría imposible hacerlo debido a su apretada agenda con la gira "The Eras Tour", la cual está programada para comenzar con una serie de fechas internacionales.

Es de conocimiento que el evento deportivo está programado para el 11 de febrero, una fecha en la que es posible que la cantante ni siquiera se encuentre en los Estados Unidos.

Esto se debe a que tiene agendado un importante concierto el 10 de febrero en Tokio, Japón, seguido de otro el 16 del mismo mes en Melbourne, Australia. Estas fechas comprometidas hacen inviable su participación en el Super Bowl 2024 que atrae a millones de espectadores.

Por otro lado, el Super Bowl es dirigido para personas que disfrutan del futbol americano y que llenan estadios de 60 mil personas, mientras que Taylor llena recintos de aproximadamente 83 mil personas que tienen el único propósito de verla a ella en escena.

Por ese motivo, no conviene que otras personas, fans de Swift, compren entradas para el Super Bowl debido a que el interés es por la estadounidense más que por el evento deportivo en si.

Tiempo record

Por otro lado, mediante su cuenta de Twitter el pasado viernes, 7 de julio, la palataforma Spotify comunicó que 'Speak Now (Taylor's Version)' se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en lo que va del 2023. Además de ser el álbum en género 'Country' con más reproducciones en un solo día en la plataforma musical.

"El 7 de julio de 2023, 'Speak Now Taylor's Version' se convirtió en el álbum country más reproducido de Spotify en un solo día en la historia de Spotify", se lee en el comunicado de la app de música.

Evidentemente, Taylor Swift es una de las artistas más destacadas de los últimos tiempos. Sin embargo, decidió rechazar la invitación para ser el acto de medio tiempo del Super Bowl 2024 debido a que en esas fechas estará por Asia dando sus conciertos que son parte de la gira "The Eras Tour".