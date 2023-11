(VIDEO) Feid sorprende en redes con inesperado 'preview': Así sonaría la nueva canción del 'Ferxxo'

El popular cantante de reguetón Feid ha remecido las redes sociales una vez más. Esta vez, el también llamado 'Ferxxo' sorprendió a todos seguidores con un adelanto de lo que podría ser su próxima canción.

El mencionado post del artista colombiano tuvo lugar en cuenta oficial de Instagram en la mañana de este martes 14 de noviembre, donde causó sorpresa con un video de más de un minuto.

Allí, se observa a Feid conduciendo un auto con las luces apagadas. Vestido con su clásica gorra, empieza a sonar una canción de fondo, lo cual él ha denominado como "un preview".

Con cerca de un minuto y medio de duración, el cantante colombiano mostró a todos seguidores una de las estrofas y el coro de lo que será su próximo tema. Incluso, su fiel fanaticada ya se pregunta cuándo podría lanzar este sencillo en todas las plataformas musicales.

La publicación de Feid no ha pasado desapercibida en redes sociales, ya que en solo cuatro horas haber sido subido, el video ya cuenta con casi 4 millones de vistas y casi 170 mil likes en Instagram.

Incluso, registra más de 2 mil 500 comentarios, donde los seguidores del cantante de reguetón han dejado sus primeras impresiones de esta canción.

"A mi no me gusta a mí me encanta", dice un usuario.

"Ya me la aprendí", agregó otro.