¿Y 'Esto es guerra'? Florinda Meza ruega el regreso de los programas de 'Chespirito' a la televisión

En una inusual solicitud que ha tomado por sorpresa a sus seguidores y amantes de la televisión, la icónica actriz Florinda Meza, conocida por su papel en 'El Chavo del Ocho', ha lanzado un apasionado llamado para el regreso de los programas de 'Chespirito'. Sin embargo, esta petición llega con una duda, ¿qué pasará con 'Esto es guerra'?

Florinda Meza se manifestó en las redes sociales para abordar las crecientes críticas sobre la ausencia de programas de Roberto Gómez Bolaños en la televisión, asegurando que no es la culpable de la falta de transmisión de las obras del icónico comediante. La actriz mexicana quiso zanjar los rumores que la acusaban de obstruir la difusión de estos clásicos.

Se han escuchado múltiples voces que sostenían que Meza estaba interfiriendo en el proceso de volver a transmitir los programas de Chespirito.

Sin embargo, ella desmintió rotundamente tales afirmaciones en sus plataformas digitales: "Se dice que yo me opongo a que los programas de Chespirito sean transmitidos nuevamente, total y absoluta mentira ".

Florinda Meza expresó su profundo respeto y amor por el legado de Roberto Gómez Bolaños y el deseo de compartir su trabajo con las nuevas generaciones.

La actriz reveló que, hasta la fecha, no se ha logrado concretar una negociación con una televisora mexicana, presumiblemente Televisa, para la transmisión de los programas de Chespirito. Aclaró que está dispuesta a negociar por su trabajo en estos programas y que ha habido propuestas al respecto.

"Una herencia del genio, del talento de Roberto Gómez Bolaños, no es solamente un regalo, es una valiosa responsabilidad", afirmó Meza, destacando la importancia de compartir la obra de su difunto esposo con las audiencias actuales.

En un intento de esclarecer el proceso de negociación, la actriz de 74 años explicó que, como es colaboradora literaria de los programas, está dispuesta a participar en las discusiones para lograr un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

"En una compra-venta hay un comprador y uno o más vendedores, en este caso, dos. El comprador ya ha intentado por cuatro ocasiones hacer la transacción, mismas a las que no he sido invitada. Ahora bien, las negociaciones son eso, para negociar, para llegar a un feliz acuerdo, al menos que alguien quiera tronar la negociación o que no sepa realizarla", concluyó.