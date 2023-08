¿A Giacomo Bocchio no le gusta ser 'Pimpollo'? Esto dijo sobre el apodo que le puso Katia Palma

Katia Palma fue una de las participantes más queridas de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos', en especial por otorgar el apodo de 'Pimpollo' a Giacomo Bocchio. Sin embargo, el chef tacneño hizo una aclaración sobre el seudónimo que la artista peruana le puso.

Uno de los personajes del programa culinario 'El Gran Chef Famosos' ha causado la admiración y respeto de muchos peruanos. Giacomo Bocchio ha logrado capturar la atención del público con su personalidad y sus conocimientos gastronómicos.

Por ello, a puertas de la tercera temporada del reality de Latina, el chef tacneño decidió confesar a un medio de comunicación local sobre el famoso apodo que Katia Palma le otorgó: 'Pimpollo'.

Según lo que explica el jurado del programa, ve a la actriz peruana como una gran amiga y que ha extrañado verla en las grabaciones de 'El Gran Chef Famosos', ya que lograba conseguir que él exprese más de una sonrisa.

En esa misma línea, el reconocido cocinero señaló que no le molesta ser llamado de esa manera y que es a ella a quien se lo permite, pero prefiere por ser mencionado por su nombre y apellido.

"No me encanta, no me molesta, pero a mí me gusta que me llamen por mi nombre. Me gusta mi nombre me gusta mi apellido. Si me dicen 'Pimpollo' de vez en cuando no me molesta", dijo inicialmente para Infobae.