"¿A mi me están quitando mi plata?": Jorge Luna trolea a Ricardo Mendoza por relación con Mayra Goñi

El comediante Jorge Luna no tuvio reparos en realizar un comentario sarcástico sobre la vinculación sentimental entre su compañero Ricardo Mendoza y la influencer Mayra Goñi.

En la última edición de "Magaly Tv la Firme", la coductora compartió un fragmento del programa de YouTube "Hablando Huevadas" en el que Jorge Luna y Ricardo Mendoza conversaban sobre cuestiones financieras.

Según el cómico de gorrita mencionó que como parte de la pensión del colegio de su hijo, también estaba incluido la entrega de iPads, y esto estaba resultando costoso para él.

Ante esta revelación, el 'gordito', como normalmente lo llaman, se sorprendió y criticó la cantidad de dinero que su compañero estaba pagando, sugiriendo que podrían estar aprovechándose de él y "robándole su dinero".

"¿El colegio le da Ipad? Tú no lo has comprado, pero has pagado. ¿Cuánto pagas? Ya está, ese local es del colegio y a los profesores le pagan poco. ¿Cuánto cuesta enseñarle matemática a un chibolo? Te están quitando tu plata", dijo Mendoza en son de burla.

Acto seguido, Luna solo optó por reirse y permanecer en silencio, sin embargo, se podía notar en su mirada la intención de responderle a su amigo. Finalmente perdió la paciencia y lanzó un comentario sarcástico en relación al ampay de Mendoza con Goñi.

"¿A mí me están quitando mi plata? Yo estoy que me callo y me callo. Tú estás que me hincas, que me hincas. Tú me estás hinca, hinca, no me provoques", dijo entre risas, a lo que Mendoza optó por darle la razón y mantenerse en silencio.