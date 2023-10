Abel Lobatón confiesa que su expareja terminó con él por culpa de Janet Barboza: ¿Qué sucedió?

04/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace algunos días, Samahara sorprendió al revelar que su padre Abel Lobatón no había estado presente durante su adolescencia. Tras ello, ambos fueron invitados al set de 'América Hoy' y la conductora Janet Barboza no dudó en consultarle al exfutbolista sobre algunos aspectos de su vida.

Abel Lobatón impacta con su revelación

En una reciente edición del programa conducido por Ethel Pozo, Brunella Horna, 'Giselo' y Janet Barboza, el exfutbolista Abel Lobatón se hizo presente no solo para hablar de las fuertes declaraciones de su engreída Samahara, sino que fue cuestionado sobre el final de su última relación amorosa, sorprendiendo a más de uno con su respuesta.

Según palabras del propio 'Murciélago', su ahora expareja terminó con él tras verlo bailando con la conductora y exmovida Janet Barboza. Este hecho puso muy celosa a su exnovia, por lo que terminó bloqueandolo de todas las redes sociales e incluso lo echaron de la casa donde convivían.

"Después que bailar con usted (Janet Barboza) se acabó el amor (...) me bloquearon, me botaron. Me dijeron: 'Anda agárrale la cintura, ella se pone roja cuando te mira'", expresó el exjugador durante el programa.

Al respecto, Samahara Lobatón le advirtió a Barboza que no era conveniente tener una relación con su padre debido a que suele cambiar de pareja cada cierto tiempo.

Janet Barboza se puso nerviosa

Cabe precisar que, luego del baile protagonizado por la popular 'Rulitos' y Abel Lobatón, la conductora manifestó que hace muchísimo tiempo no tenía tan cerca a un hombre, asegurando incluso que el exfutbolista logró ponerla nerviosa al tocarle la cintura.

"Lo que ha causado Abel Lobatón esta mañana... Hace mucho que un hombre no me agarraba la cintura. Me ha sorprendido. Hace como un año que no tengo a un hombre tan cerca y me ha puesto nerviosa", dijo la conductora del magazine matutino en aquel momento.

Abel Lobatón le fue infiel a Melissa Klug

En conversación con el diario 'Wapa', el exdeportista fue cuestionado sobre la posibilidad de haberle sido infiel a la madre de sus dos únicas hijas, Samahara y Melissa Lobatón Klug.

Tras no tener alternativa, terminó confesando su infidelidad: "No me arrepiento de nada, en realidad, pero definitivamente el peso de la juventud y ser popular afectó. Todo fue a temprana edad. Imagínate", dijo el polémico exfutbolista al medio local.

Sin duda, Abel Lobatón ha vuelto con todo al mundo de la farándula, sobre todo ahora que confesó que su expareja le terminó tras haber bailado 'pegadito' con Janet Barboza.