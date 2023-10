¿Aceptó? Susy Díaz revela que productora de cine para adultos le hizo una tentadora propuesta

Susy Díaz está próxima a estrenar su película "Susy, una vedette en el Congreso" y en medio de esto, brindó una entrevista a un canal de YouTube, donde reveló que hace no mucho tiempo, una productora de cine para adultos le hizo una propuesta para grabar contenido sensual.

Como se sabe, la exvedette es una de las figuras más controversiales de la farándula peruana y gracias a su trayectoria artística, se ha ganado el corazón del público, pasando a convertirse en un ícono de la cultura popular.

La ex madre de la patria brindó una entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, esto a pocas semanas del estreno de su nueva película. Durante la conversación, Susy contó varios pasajes de su vida y en cierto momento, reveló que recibió una oferta de una conocida productora de cine para adultos peruana.

"Hace poco me han llamado, del mismo lugar donde Dayanita y varios artistas han estado, pero yo dije: 'No'. Aparte del OnlyFans, ya sería el 'ChaquiFans'... No critico, sé que hay chicas que ganan muy bien", contó.