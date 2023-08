Adolfo Chuiman respalda a Melissa Paredes por su papel en 'AFHS': "Una buena actriz"

Este viernes, 11 de agosto, Melissa Paredes festejó su cumpleaños en el programa 'Mande Quien Mande', siendo sorprendida con el grato saludo de su compañero en 'Al Fondo Hay Sitio', el actor Adolfo Chuiman.

Como parte de su sorpresa de cumpleaños, la producción de 'Mande Quien Mande' logró que cada actor del elenco de 'Al Fondo Hay Sitio' envíe un cariñoso saludo a Melissa Pardes, quien no pudo evitar emocionarse.

Erick Elera, Karime Scander, Jorge Guerra, Yvonne Frayssinet, Paul Vega, Guadalupe Farfán y Adolfo Chuiman le desearon un feliz cumpleaños, siendo el saludo del popular 'Peter' en que más conmovió a la también modelo.

Ante ello, la exesposa de Rodrigo 'Gato' Cuba no tardó en agradecer el cariño que recibió por parte de sus compañeros desde el primer día que llegó al set de grabación.

La ex reina de belleza llegó al set del programa conducido por María Pía Copello y Carlos Vílchez, vistiendo un ceñido vestido rosa, el cual llamó la atención de todos los presentes y acto seguido, mencionó que se siente feliz por haber llegado a esa edad con muchas cosas aprendidas.

"Gracias a todos, se celebra para trabajando, una bendición de Dios y me pasé para acá. Llego a mis 33 años soñada, empoderada, con lecciones aprendidas, porque uno se cae pero tienes que aprender de lo que pasó para no volver a cometer ciertas cosas... qué no he aprendido pero estos 33 años que se vienen decreto que van a ir de maravilla", expresó.