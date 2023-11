¡Agárrate Samahara! Youna reta EN VIVO a Bryan Torres para hablar "de varón a varón"

Luego de las declaraciones de Bryan Torres sobre el tiempo que comparte con la hija de Samahara Lobatón, Youna retó en vivo al salsero para aclarar varios temas de "varón a varón".

El vocalista de 'Los de la Caliente' se comunicó con 'América hoy' y minimizó la foto familiar que Samahara compartió, misma en la que él figura como padre de Xianna. Según Bryan,

"Yo he hablado con él hace poco, hemos hecho videollamada cuando la llevo al colegio (a Xianna), cuando la llevo en la bicicleta. Él está agradecido y contento que yo atienda su hija, el me ha dado el respaldo, se siente tranquilo", aseveró.

Al parecer, estas declaraciones provocaron la molestia del joven barbero, debido a que se presentó en la última edición de 'Magaly Tv La Firme' para contar lo que en realidad conversó con el actual novio de su expareja.

Según comenta Youna, habló en 6 oportunidades con el salsero pero solo una ocasión fue para tocar el tema de la pequeña niña, el resto fue para hablar de la hija de Melissa Klug.

"De esas 6 veces solo 1 fue para hablar de Xianna, el resto fue de él que me hablaba de Samahara y como él dice hablamos de varón a varón y yo no entiendo porque sale a decir estas cosas si hablamos de varón a varón", dijo inicialmente.

Tras ello, el también influencer retó a Bryan para hablar en televisión nacional y aclarar los malos entendidos. Asimismo, recalcó que el cantante no tiene derecho sobre su menor hija.

Por otro lado, la expareja de Samahara Lobatón aseguró que no puede comunicarse con su hija debido a que todas las personas cercanas a ella lo tienen bloqueado de las redes sociales.

"No tengo comunicación con ellos (Samahara y Bryan) porque Samahara le pidio a Bryan que me bloquee para no poder comunicarme con mi hija, solo una vez hablé con mi hija por Bryan [...] el resto hablé otras cosas con él que no ha sido para nada de Xianna", finalizó.