"Ahora es alcahueta": Magaly Medina destruye a Michelle Alexander por respaldar novela de Aldo y Érika

La periodista, Magaly Medina, comentó fuerte y claro sobre la última producción de Michelle Alexander, "Perdóname", la cual está protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos.

Como se sabe, Michelle es la productora de esta nueva telenovela que será transmitida por América Televisión y en una reciente conferencia de prensa, dijo que fue el mismo Aldo quien escribió gran parte del guión, en colaboración con Érika.

"Él me dice: 'sabes que estamos escribiendo con Érika una historia' y le dije: 'la quiero, quiero hacerla' porque ya teníamos dos garantías importantes a Érika como una gran protagonista y a Aldo como protagonista y dramaturgo, ahí empezó", expresó.

En otro momento de la conferencia de prensa, la reconocida productora confirmó que la trama de la telenovela será familiar y en ella se resaltan mucho los valores y la amistad.

"Tiene una historia donde lo importante es la familia, luchar para recuperar si has perdido a tu familia, (...) Es una historia donde se resaltan los valores de la familia, las personas, en cuanto a la amistad y la protección", concluyó.

En el último programa de 'Magaly TV la Firme' la conductora no fue ajena a las declaraciones de Michelle Alexander. La popular 'Urraca' dijo que la productora hizo la novela más polémica y morbosa del año, ya que los protagonistas fueron blanco de críticas recientemente.

Sobre lo que dijo la cuñada de Ethel Pozo de los valores existentes en la popular novela, la periodista de ATV no pudo evitar recordar cuando el conductor de 'La Banda del Chino' le sacó la vuelta a Érika.

"Pero cómo puede ser esto posible si Aldo Miyashiro nunca tuvo respeto por Érika Villalobos y no la valoró. No digo que nosotros estamos como maestros de escuela, pero por lo menos callémonos la boca. No hables de eso porque quedas pésima", finalizó.