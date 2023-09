¿Ahora es modelo? Mark Vito sorprende al participar en conocido desfile de modas

La separación de Keiko Fujimori y Mark Vito sorprendió a más de uno en su momento. Sin embargo, el estadounidense decidió dejar de lado las tristezas y aprovechar la oportunidad para lanzarse como creador de contenido y últimamente como modelo en un desfile de modas.

Desde hace varios meses, la vida de Mark Vito cambió rotundamente al incursionar en el mundo de las redes sociales, logrando incluso ser imagen de distintas marcas peruanas. En esta ocasión, el exesposo de la lideresa de Fuerza Popular sorprendió a sus seguidores al compartir cortos videos donde aparece en medio de un desfile de modas.

A través de sus redes sociales, el extranjero mostró esta faceta poco conocida, causando el asombro de muchos debido a que nunca se lo vio modelando. El estuvo presente este último 14 y 15 de septiembre en el evento Fashion Week Perú USA realizado en el distrito de San Miguel.

Como se recuerda, Mark Vito viene mejorando su apariencia física tras someterse a una estricta e intensa rutina de ejercicios. Esto fue confirmado por su hija mayor Kyara, quien confesó que el extranjero practicó lucha libre durante su juventud.

En una pasada entrevista, la expareja de Keiko Fujimori decidió abrir su corazón y confesar sus grandes deseos de volver a enamorarse. Y es que el extranjero fue consultado sobre cuál era su visión para los próximos diez años, conmoviéndose inmediatamente.

"Espero encontrar el amor nuevamente. No estoy seguro si regresaré a ser un empresario exitoso, aunque me encantaría; pero si las oportunidades me llevan al mundo del cine u otras empresas, estoy dispuesto. Daré todo de mí", compartió Mark Vito, su voz temblando de emoción.