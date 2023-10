¿Ahora sí la quiere? Monique Pardo echa flores a Luciana Fuster tras ganar el Miss Grand International

27/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster continúa en el ojo público tras ser coronada como la nueva Miss Grand International. Al respecto, muchas figuras de la farándula peruana se han pronunciado y Monique Pardo no fue la excepción ¿Ahora si la quiere?

Monique celebra coronación de Luciana Fuster

En la última edición de 'Préndete', invitaron a la cantante Monique Pardo, quien no dudó en halagar a Luciana Fuster tras conocer que logró el primer lugar en el certamen de belleza realizado en Vietnam.

La intérprete de 'Caramelo' se mostró bastante emocionada y resaltó la pasarela de Luciana. Además, dijo que, al parecer, la modelo había aprendido de las críticas.

"Como aprendiste de las críticas, esa caminada Luciana, tú (estás) para reina y para más", dijo en un primer momento.

Recuerda que la criticó

En seguida, Monique recordó lo que dijo días atrás, pues la criticó a más no poder e incluso la llamó 'ignorante' debido al error que cometió la modelo al afirmar que Perú era una ciudad y no un país.

"Dios te bendiga, tú eres una dama. Por favor, estamos en Perú, la envidia, patrimonio nacional, yo la critiqué, hoy la aplaudo. (Antes) Era nadie en un escenario, después de esas críticas no solamente mías sino de otras personas", precisó la pelirroja.

Asimismo, aseguró que la actual pareja de Patricio Parodi estaría lista para el Miss Mundo e incluso para el Miss Universo: "Es otra Luciana, se ha preparado, tú vas para Miss Mundo, Miss Universo (...) A ti te premiaron porque lo hiciste excelente, sigue preparándote (...) esa caminada, esa expresión corporal, eso no es de gratis, te has preparado y lo has luchado", agregó.

Monique y la vez que destruyó a 'La Fuster'

Hace algunos días, la exvedette ninguneó a la nueva reina de belleza, llamándola 'Ilustre desconocida', 'ignorante' e incluso invitándola a coger el famoso libro 'Coquito' para que pueda aprender desde cero y no dejé mal país.

"¿Quién es Luciana Fuster? Es una ilustre desconocida. Eres una ignorante, si tú dices eso del Perú. Tú no eres una peruana ¿Para eso le dan tribuna en el extranjero? ¡Agarra tu Coquito!", fueron las duras críticas de Monique Pardo hacia Luciana Fuster.

En esa misma línea, se ofreció a bridarle clases a la chica reality para que de esa forma deje de cometer errores en próximos concursos de belleza.

Sin duda, Monique Pardo ha cambiado su opinión respecto a Luciana Fuster, sobre todo ahora que ganó el Miss Grand International.