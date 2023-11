Aída Martínez gana campeonato de motos y habla de su estado de salud: "Me falta dos años de tratamiento"

06/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Aída Martínez sigue generando polémica respecto a su estado de salud. La exmodelo decidió participar en el Campeonato Nacional de Motovelocidad, donde resultó ganadora el último sábado; esto hizo que un programa de espectáculos la cuestione porque supuestamente tenía problemas con la visión, pero ella se defendió diciendo que no tiene que dar explicaciones.

¿Qué dijo Aída Martínez?

La corredora de motos fue contactada por un conocido programa de espectáculos para ser consultada por su sorpresiva recuperación, pero la 'characata' se defendió diciendo que tiene permiso médico para competir y no tiene que dar más explicaciones.

"Para demostrar que sí se puede, he guardado reposo como ha dicho mi médico, he hecho todo lo que me ha dicho. Tengo todas las pruebas (...) No tengo que darle explicaciones a nade de mi enfermedad, para mí no es bonito decir estoy enferma", declaró en un inicio.

Enseguida, aclaró que no se ha recuperado del todo, pues aún tiene placas en las que se evidencia un hematoma, por lo que le espera un largo tratamiento médico.

"(En las tomografías) Se ve la mancha, el hematoma, es como... no me acuerdo como se le dice. Yo ahora no veo al 100% me falta dos años de tratamiento", agregó.

Aída no se rinde y saca cara por su triunfo

Por otro lado, la examiga de Shirley Arica se mostró muy orgullosa por haber ganado el Campeonato Nacional de Motovelocidad, además, descartó que vaya a dejar de seguir sus sueños por los comentarios de terceras personas.

"Ya gané, el que no arriesga no gana, hermano, por las personas yo no voy a truncar mi sueños, por lo que piensen, no es que de la noche a la mañana ya veo, pero las facultades que yo tengo me han servido para ganar este campeonato", concluyó.

Esposo de Aída confirmó que estaba mal de salud

Según un comunicado, la modelo habría sufrido un accidente en una reciente carrera, por lo que ahora debe evitar cualquier tipo de estrés para su pronta recuperación. Cabe precisar que su esposo no quiso dar más detalles al respecto; sin embargo, se mostró bastante preocupado por el procedimiento médico al que fue sometida Martínez.

"Familia y amigos, Aida recién está en la primera fase de su recuperación, básicamente lo que se pide es, no teléfono, no TV, no pensamientos negativos, no estrés, no cansancio, es reposo absoluto o esto podrá empeorar de manera que no haya reparo", escribió Adolfo Carrasco hace algunas semanas.

De esta manera, se confirmó que el estado de salud de Aída Martínez no era bueno, sin embargo, recientemente participó y ganó un campeonato de motos, al que asistió según ella con permiso médico.