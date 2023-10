Aída Martínez: Usuarios se solidarizan con la deportista ante su delicado estado de salud

Aída Martínez, recordada por sus constantes polémicas en la farándula, volvió a acaparar las portadas de los diferentes medios tras el comunicado que compartió su esposo donde confirmaba que la deportista se encuentra mal de salud. Al respecto, los usuarios no dudaron en mostrar su apoyo.

Este último martes, 10 de octubre, Adolfo Carrasco, esposo de la deportista, emitió un comunicado en redes sociales, explicando de cierta manera lo delicada que se encuentra su esposa, pese a que no quiso dar más detalles, dejó en claro que Martínez necesita reposo y cero estrés.

Tras ello, los usuarios no dudaron en enviarle mensajes de apoyo, deseando su pronta recuperación, sobre todo para que pueda volver a sus actividades y siga al lado de su familia. Como se recuerda, la también artista tiene una hija que nació en 2021, producto de su reciente matrimonio.

Según el comunicado, la modelo habría sufrido un accidente en una reciente carrera, por lo que ahora debe evitar cualquier tipo de estrés para su pronta recuperación. Cabe precisar que su esposo no quiso dar más detalles al respecto; sin embargo, se mostró bastante preocupado por el procedimiento médico al que fue sometida Martínez..

"Familia y amigos, Aida recién está en la primera fase de su recuperación, básicamente lo que se pide es, no teléfono, no TV, no pensamientos negativos, no estrés, no cansancio, es reposo absoluto o esto podrá empeorar de manera que no haya reparo, solo está usando el cel para audio libros y música", escribió en una primera parte, Adolfo Carrasco.