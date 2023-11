¡Alarmante! Aída Martínez revela el nombre de la enfermedad que le hizo perder la visión: "Me puso muy mal"

Aída Martínez continúa en el ojo de la tormenta después que su esposo anuncie que la corredora estaba pasando un grave problema de salud. Ante esto, muchos de sus fanáticos especularon que Aída habría sufrido un accidente durante una competencia, sin embargo, esta versión fue descartada y ahora, se ha revelado el nombre de la enfermedad que le está haciendo perder la visión.

El último fin de semana, la exmodelo participó en el Campeonato Nacional de Motovelocidad, en el que resultó ganadora; después de esto, muchas personas empezaron a cuestionar su estado de salud, diciendo que les parecía extraño que se haya recuperado de forma repentina.

Por su lado, Aída hizo caso omiso a las malas vibras y dijo sentirse contenta con su victoria; además, contó que ya tiene un diagnóstico después de realizarse algunos exámenes, aunque todavía debe hacerse varios más.

"Todavía me faltan muchos exámenes porque se tiene que descartar de qué enfermedad autoinmune se trata, los primeros exámenes dicen que trata de una uveítis , una lesión en la mácula de ojo, que es lo que se me ha intervenido, no sabemos de qué parte viene", contó a un programa de espectáculos.

En esa misma línea, agregó que en un inicio no hizo caso a lo que sentía y después, tuvo que gastar una fuerte suma de dinero, lo cual la deprimió enormemente.

"No le hice caso a mi cuerpo, me vino en picada por perder mucho dinero, fue mucho más de 100 mil y eso me mandó a la quiebra y anímicamente me puso muy mal", agregó la corredora.