¡Alarmante! Génesis Tapia se encuentra mal de salud y está internada en UCI: "Saldré pronto de esto"

La abogada Génesis Tapia preocupoó a sus seguidores al anunciar por sus redes sociales que se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local.

Mediante su cuenta de Instagram, la exchica reality reveló que se encuentra mal de salud. Sin embargo, lo ocurrido no sería de suma gravedad debido a que solo deberá permanecer en UCI por un rango de 48 horas.

"Otra vez me toca hacer clases hospitalizadas, pero ahora desde UCI. Para el que cree todo es posible, no me para nadie", se lee en la historia de su cuenta oficial Instagram

Génesis Tapia en UCI.

Asimismo, la esposa de Kike Márquez expresó su agradecimiento por la visita de unas amistades, lo que evidencia que la pelirroja necesitaba de compañía para poder levantar sus ánimos.

Muchos seguidores de la flamante abogada preguntaron por su estado de salud, no obstante, Génesis decidió no compartir la razón exacta de su ingreso al hospital, aunque si dio información sobre cuándo podría recibir su alta si su tratamiento actúa de manera correcta.

Como se recuerda, la exbailarina había anunciado la ruptura de su relación sentimental con su esposo. Sin embargo, en declaraciones a 'América Hoy', la pareja decidió sincerarse y abrir su corazón.

Es así que, durante la entrevista, Génesis reflexionó sobre lo sucedido, asegurando que fue un momento muy duro, por lo que le pidió al padre de sus hijas ser sincero con ella si en caso se fijara en otra mujer.

"Esto que sucedió fue muy duro. Si tú te enamoras de otra mujer, dímelo, no me hagas daño, no me humilles, estos 7 años han sido el trabajo mutuo", dijo en un primer momento.