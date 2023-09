Aldo Miyashiro confiesa que ampay con Fiorella Retiz lo dejó bastante afectado: "No se lo deseo a nadie"

17/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este último sábado, Aldo Miyashiro y Érika Villalobos se sentaron en un set de televisión para contar abiertamente lo que vivieron estos últimos años. Es así que, el conductor decidió sincerarse y hablar del ampay que protagonizó con Fiorella Retiz.

Aldo Miyashiro se sincera

En la última edición de 'El Reventonazo De La Chola', la conductora dejó que ambos actores puedan expresarse respecto a lo que cada uno sintió durante la polémica originada por el ampay del 'Chino' y su exreportera.

Tras ello, Aldo Miyashiro decidió pronunciarse, asegurando que para él fue año bastante complicado, pero que siempre recibió el apoyo de su exesposa y la familia de esta.

"Fue un año duro y Érika y su familia me apoyaron. (...) más allá del odio de las redes, que es algo que pude manejar, fue el dolor de lastimar a gente que quise mucho", dijo en un inicio.

Asimismo, señaló que no le desea a nadie el dolor que vivió tras su desliz con la exreportera, afirmando que, a pesar de que su exesposa lo perdonó, las consecuencias terminaron por causarle un mal rato.

"No le deseo a nadie lo que he vivido este año, se lo dije a Érika cuando le pedí perdón. Lo que he vivido, con las consecuencias emocionales, laborales, no se lo deseo a nadie. Ojalá nadie nunca haga nada en contra de sí mismo", continuó el actor.

Además, precisó que luego de esa situación, lo único que le importaba es que Érika Villalobos rehaga su vida y sea feliz, tal y como lo está ahora.

"Después de todo este tiempo, me importaba mucho que Érika sea feliz y la veo feliz. Hoy, nos llevamos mejor que cuando estábamos juntos", concluyó visiblemente emocionado.

Érika asegura que no puede odiar a Miyashiro

Según dijo la actriz, existen muchas personas que buscan que ella odie a su exesposo, manifestando que no entiende el por qué se encasillan tanto en que esa situación se pueda dar.

"Lo que está ocurriendo es que me he dado cuenta que mucha gente quiere que yo odie (A Aldo Miyashiro) y, realmente, no lo entiendo, la gente no puede quedarse en eso", dijo entre lágrimas.

En esa misma línea, volvió a dirigirse al público peruano, descartando totalmente que dichos sentimientos vayan a surgir dentro ella porque no existe cabida en su corazón para ello.

"No voy a odiar, yo quiero decirle a la gente que quiere que odie, no voy a odiar porque mi corazón no tiene cabida con el odio", expresó de manera muy tajante.

Con estas declaraciones, Aldo Miyashiro y Érika Villalobos demostraron que actualmente no queda rastro del desliz que tuvo el conductor con la reportera Fiorella Retiz.