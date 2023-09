Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz se ven las caras en el Poder Judicial tras pasar un año y medio de su ampay

Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro se volvieron a ver las caras después de casi un año y medio del ampay que los puso en el ojo de la tormenta; ambos se reencontraron en el Poder Judicial después que la reportera denuncie que estaría recibiendo amenazas por parte del círculo cercano del conductor de "La banda del chino".

Ambas figuras públicas se presentaron hoy 26 de septiembre ante el juzgado y un conocido programa de espectáculos logró captar los precisos momentos en que Fiorella y Aldo hicieron su ingreso a la institución del Estado.

El primero en ser abordado por los periodistas fue Aldo Miyashiro, quien previo a su ingresó se reunió con su abogada en un café cercano, sin embargo, cuando fue consultado por los periodistas, dijo que no podía dar declaraciones a la prensa y se limitó a responder una sola pregunta.

A su salida del Poder Judicial, Aldo evitó a la prensa en todo momento y logró irse sin dar más declaraciones, contrario a su abogada, quien si respondió algunos cuestionamiento de los hombres de prensa que estaban a la espera.

Asimismo, aseguró que no habrá otra citación ante el juzgado de familia y solo queda esperar "que el juez resuelva".

Hace algunas semanas, Fiorella asistió al set de "Magaly Tv, la firme" para hablar unas supuestas amenazas contra ella de personas allegadas al actor, advirtiéndole que tenga cuidado por donde se mueve y lo que iba a decir.

"Se acerca un amigo de él (Aldo), de su entorno y me llama para contarme que tenga cuidado, para alertarme, que mire bien, pero que me estaban siguiendo y que esta persona podría hacer cualquier cosa. No tengo nada que deberle a nadie y es la misma situación que viví. Esta vez me dijeron que me iban a hacer daño a mi", aseguró.