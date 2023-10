Aldo Miyashiro revela acuerdo sobre el sueldo de sus hijos en novela "Perdóname": "Hablé con la producción"

El conductor de televisión Aldo Miyashiro habló sobre el sueldo que reciben sus hijos, Mikael y Fernanda, por su trabajo como nuevos actores en la novela "Perdóname". El popular 'Chino' confesó que tuvo un acuerdo con la producción del programa.

El miércoles 27 de septiembre, se emitió el primer capítulo de la nueva novela de Michelle Alexander, en la que Aldo Miyashiro y Érika Villalobos serán los encargados de contarnos la historia de 'Lito y Lara'.

Este episodio presentó una emotiva trama, y uno de los momentos destacados de la nueva producción de América Televisión fue cuando aparecieron en escena Mikael y Fernanda Miyashiro, los hijos del exmatrimonio Miyashiro-Villalobos. Ambos demostraron sus notables habilidades artísticas en las primeras escenas, donde el drama y la tensión no pasó desapercibido.

"Es muy especial porque tengo la oportunidad de actuar con mis dos padres, con mi hermana y es un proyecto especial porque es mi debut en TV [...] Va a ser un bonito recuerdo, va a ser una bonita experiencia, no solo trabajar con mis padres, sino con actores", manifestó anteriormente el hijo mayor de los actores.

En este primer episodio, ambos jovenes aparecieron en una reunión familiar; mientras que 'Victoria', interpretada por Lourdes Berninzon, madre de Lara, lloraba al enterarse de que 'Lito' había sido puesto en libertad.

Mediante una entrevista al programa 'Estás en Todas', Aldo Miyashiro habló sobre el estreno de la nueva novela, la cual fue vista en vivo por todos los actores reunidos.

"Me he puesto nervioso cuando he visto las escenas de mis hijos, siempre quieres que estén bien, que se sientan bien, que estén contentos. Ellos están con toda la emoción, alegría, con toda la juventud", dijo inicialmente.