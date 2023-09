¡Aldo Miyashiro rompe su silencio! Conductor se pronuncia tras encontrarse en audiencia con Fiorella Retiz

Hace unos días, Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz se vieron las caras en el Poder Judicial (PJ). Esto, luego de que la periodista lo denunciara tras haber sido amenazada por alguien cercano al actor.

En una reciente entrevista con el espacio '+Espectáculos', el protagonista de 'Perdóname' fue consultado respecto al encuentro que tuvo con su exreportera en la entidad judicial. Aunque el conductor prefirió mantener su opinión en reserva, no dudó en afirmar que saldrá airoso de la situación.

"Es un proceso en el que nos acusaron de algo. Nos acusaron de amenazar a alguien y voy a retirar que no amenacé a nadie", dijo en un primer momento.

Asimismo, manifestó que Fiorella Retiz no tendría las pruebas suficientes para acusarlo de amenazas. Por tal motivo, los citaron a una audiencia oral para que cada uno pueda brindar sus respectivas declaraciones.

"Llegó la notificación, lo que dice claramente es que no hay pruebas, así que nos han citado y hemos ido a hablar. Toda la información es reservada", aclaró el conductor de TV.

En esa misma línea, se mostró bastante confiado al mencionar que está dispuesto a seguir con el proceso hasta demostrar que es inocente de los cargos que se le acusan.

Además, afirmó que a partir de ahora los únicos encargados de hablar del tema serán sus abogados, por lo que no desea que le vuelvan a mencionar dicho episodio con Fiorella Retiz.

"Confío en seguir este proceso para demostrar claramente que nunca amenacé a nadie. Luego de decir esto, quiero decir que desde hoy el tema que pasó, ya pasó. No vuelvo a hablar nunca más del tema. Los que van a hablar son los abogados", manifestó.

La exreportera reveló ante Magaly que se sintió un poco ansiosa por la situación, tratando de controlar sus emociones porque aún le cuesta lidiar con este tipo de cosas.

"Yo nunca me había sentado frente a un juez, no tenía idea cómo era la situación. Hay temas de estrés, ansiedad que aún tengo, por eso trato de no pensar en lo que pasa a mi alrededor", reveló.