Alejandra Baigoria llora EN VIVO y defiende a Said Palao tras compra de millonario 'depa': "Soy feliz con él"

Alejandra Baigorria se ha mostrado sumamente afectada por las críticas que ha recibido su pareja Said Palao tras la compra de un millonario departamento en una exclusiva zona de Miraflores. Le empresaria defendió al chico reality y afirmó que nadie tiene porque meterse en su vida mientras ellos dos sean felices.

Alejandra Baigorria rompe en llanto

La empresaria realizó un enlace en vivo con el programa "Mande quien mande" y expresó que se siente fastidiada por las críticas que recibe Said, esto después que "Magaly TV, la firme" revele que ella ha puesto en aval su empresa para poder un préstamo de casi 2 millones de soles que habrían sido utilizados en le compra el inmueble.

Ante esto, la participante de "Esto es Guerra" expresó que su pareja es una gran persona y pidió que nadie se meta en su relación, porque ella es feliz estando con él.

"Me pongo medio sensible porque me molesta y me duele mucho que lo ataquen a él de esa manera, porque es un gran hombre y yo soy feliz con él. Al final, nadie más tiene que opinar, meterse. El dinero no es lo más importante en la vida, sí es fundamental, pero no da la felicidad", dijo en un inicio.

Alejandra defiende a Said

Asimismo, destacó que ella le lleva cinco años a Said y debido a eso, es normal que tenga más logros personales, pero eso no significa que Said no logre sus objetivos y lo calificó como un gran hombre.

"Yo soy feliz, Said tiene 5 años menos que yo. Tengo 5 años más como empresaria, por crecer, no todos vamos al mismo ritmo. Todo el mundo tiene sus tiempos, sus momentos. Yo lo amo como es, un gran hombre, un gran padre, es lo más importante", agregó.

Finalmente, la influencer contó que es un padre muy amoroso con su hija y a pesar que a él casi no le afectan las críticas que recibe, ella es muy sensible y si se siente tocada por todo el odio que recibe en redes sociales.

"Que ame a su hija, que se sacrifique. No lo muestra porque no le gusta, no lo quiere hacer, somos personas diferentes. Yo veo su trabajo, a él no le duele tanto, yo soy más sensible", concluyó.

Es así que, Alejandra Baigorria salió en defensa de Said Palao, esto después que muchos internautas acusen de "mantenido" al chico reality tras revelarse que la empresaria fue la que empreñó su empresa para poder pagar el departamento que acaban de adquirir.