Alejandra Baigorria enciende las alarmas por presunta crisis con Said Palao: "Yo no sé si sea para siempre"

Alejandra Baigorria y Said Palao han estado en el ojo de la tormenta la última semana después de la compra de su nuevo departamento y ahora la empresaria ha encendido las alarmas pues habló sobre su relación con el modelo fitness y al parecer tendrían una crisis, ya que comentó que en algún momento ellos podrían separarse.

Como se recuerda, el escándalo estalló después que "Magaly TV, la firme" emita un reportaje en el que se deja en evidencia que sería Alejandra quien compró el inmueble en Miraflores, sacado un millonario préstamo del banco y poniendo en aval su empresa que tiene en Gamarra.

Después de esa revelación, muchas personas criticaron a la empresaria por supuestamente pagarle todo a su pareja, mientras que a él lo tacharon de "mantenido", sin embargo, la pareja ha hecho oídos sordos a las críticas y hace poco declararon para "América Espectáculos", donde la rubia siguió defendiendo a su pareja.

La popular 'Rubia de Gamarra" hizo una catarsis sobre la igualdad de género y dijo que no entiende que de malo tiene que ella haya sido quien compró el departamento siendo mujer, ya que si hubiera sido en viceversa, nadie hubiera dicho nada.

En esa misma línea, la expareja de Mario Hart también comentó que el dinero no brinda la felicidad completa, y si a ella le hace feliz estar con Said, nadie tendría porque opinar.

Sin embargo, las declaraciones que más llamaron la atención, fue cuando dijo que muchas personas le dicen que él la va a dejar en algún momento y al parecer, ella no se siente incómoda con eso, ya que es consiente que podrían terminar su relación.

"Mucha gente me dice que me va dejar, yo no sé si sea para siempre o no, probablemente como en todos los casos en algún momento nos separaremos, no sé, yo vivo el momento, yo estoy feliz y eso es lo que me importa... después quién sabe..." concluyó.