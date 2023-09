Alejandra Guzmán rompe su silencio y revela trágico epidosio con su hija Frida Sofía

La reconocida cantante mexicana, Alejandra Guzmán, habló sobre la complicada relación que ha llevado con su única hija, Frida Sofía, mediante el reciente tema que lanzó titulado "Milagros". Además, la compositora contó un difícil episodio que ella sufrió a causa de Frida.

Desde hace muchos años, los problemas entre los integrantes de la disnatía Pinal han sido de interes público. Quizá el distanciamiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía es el más comentado, ya que ambas llevan más de 2 años sin verse ni hablarse.

Hace un par de días la mexicana estrenó su nuevo sencillo "Milagros", el cual va dedicado a la joven y aunque muchos creyeron que dicho tema abriría una brecha para que ambas se reencontraran, 'La Guzmán' confesó que en realidad fue la forma que encontró para exteriorizar el dolor que siente como madre.

"Es un intento de recuperación para mí, no me había atrevido a tocar la herida, a que sangrara. Poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo; entonces creo que es una gran catarsis positiva, llena de amor, de emociones tan fuertes que se escucha que me estoy tragando mis lágrimas", dijo en entrevista para un programa de México.