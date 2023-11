Alexandra Balarezo arrocha a Sergio Peña y le responde a Valery Revello: "No sabía del acuerdo"

Sergio Peña y Valery Revello están involucrados en un nuevo escándalo mediático, esto después que el futbolista sea ampayado ingresando su departamento con la excandidata al Miss Perú, Alexandra Balarezo. Ahora, la modelo ha salido a dar su descargo en televisión abierta.

Como se recuerda, el día de ayer Valery Revello rompió en llanto tras ver el ampay de su expareja y según explicó, no se debe a que sienta celos por Sergio Peña, sino porque en las imágenes se puede ver que Alexandra Balarezo estaba compartiendo momentos con su hija y eso no estaba dentro del acuerdo que tenía con el jugador.

La tarde de hoy, Alexandra fue interceptada por reporteros de un conocido programa de espectáculos y dijo muy enfática, que nunca hubo mala intención cuando se puso a jugar con la hija de Sergio y Valery, además, confirmó que no tenía conocimiento de ningún acuerdo entre la expareja.