Alicia Mercado, Flor Polo, Julián Zucchi fueron eliminados de las batallas de 'El Gran Chef Famosos'

07/11/2023

Empezaron las batallas culinarias en la cuarta temprada de 'El Gran Chef Famosos' . Sin embargo, Alicia Mercado, Flor Polo, Julián Zucchi fueron los primeros eliminados debido a que no hicieron una buena preparación de su platillo.

"Batallas culinarias"

Luego del último programa, donde Sergio 'El Checho' Ibarra fue eliminado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su esperada batalla culinaria. En esta ocasión, los famosos que fueron eliminados del reality lucharán para conseguir el ansiado cupo de regreso.

Posteriormente, Javier Masías fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "alitas bbq".

Alicia Mercado, Renato Rossini, Flor Polo, Claudia Berninzon, Julián Zucchi y Ximena Hoyos tuvieron 60 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era uno de los favoritos de los jurados.

En medio de la preparación los famosos tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, la exactriz de 'De Vuelta al Barrio' tuvo un descuido con el termómetro de cocina y se le cayó en la sartén caliente.

"Dios mio, esto es lo que pasa cuando entras por primera vez a una cocina. ¿Nunca antes había sucedido esto? No puede ser", dijo Claudia Berninzon en el confesionario.

Finalmente, el jurado se quedó sorprendido porque las preparaciones no estuvieron tan mal. Sin embargo, el experimentado actor fue el ganador del primer plato, por ende obtuvo el ansiado beneficio.

Corta participación

Para el segundo plato de la noche, los famosos debían incursionar en el mundo de las comidas prolijas. Asimismo, la jurado reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era carne. Con esa proteína, los participantes debían cocinar "caigua rellena con carne de res".

Para esta segunda parte, se iban a armar duplas (participante eliminado vs retador), donde solo uno de cada duo quedaría en la batalla culinaria. Las parejas formadas fueron las siguientes: Alicia vs. Ximena, Julián vs Renato y Claudia vs. Flor Polo.

Finalmente la línea de jueces decidió salvar a la influencer, el veterano actor y a la actriz peruana, quienes continúan en competencia. Sin embargo, 3 de sus compañeros no corrieron con la misma suerte y fueron eliminados.

De esta manera, Alicia Mercado, Flor Polo y Julián Zucchi quedaron eliminado de las batallas culinarias, convirtiéndose en las 3 primera personas en irse del repechaje de la cuarta temporada de 'El Gran Chef Famosos'.