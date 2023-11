¿Alondra García Miró dejó la actuación por celos de Paolo Guerrero? Esto reveló la modelo 'ojiverde'

Alondra García Miró, quien anteriormente estuvo en una polémica relación con Paolo Guerrero, fue consultada respecto al verdadero motivo por el que habría dejado la carrera que tanto le apasionaba: La actuación. ¿Fueron por celos del futbolista?

Recientemente, la modelo 'ojiverde' brindó una entrevista a un conocido medio de comunicación, por lo que no dudó en abrir su corazón y sincerarse respecto a su fallida carrera como actriz.

Según indicó la influencer, la actuación no habría sido algo más que una etapa, recalcando que actualmente se encuentra muy enfocada en el crecimiento de su empresa.

Asimismo, precisó que por un tema de viajes laborales no tendría el tiempo suficiente para dedicarse a protagonizar algún papel en la televisión, dejando en claro, una vez más, que se encuentra concentrada en el crecimiento de su proyecto empresarial.

"Ahora que estoy viajando un montón por trabajo, y tuviera que tomar la decisión de volver a actuar, ya no tendría esa libertad de hacer esos viajes para enfocarme en la actuación, porque vives y respiras para la ficción, que me parece válido, hay que dar lo mejor de nosotros. Es un trabajo en equipo. Con lo comprometida que soy, no voy a hacer las cosas a medias", indicó la modelo.

En esa misma línea, se refirió a su expareja, el futbolista Paolo Guerrero, descartando totalmente que él haya sido el motivo por el que verdaderamente dejó ser actuar.

Sin embargo, aseguró que aprendió muchísimo de la etapa que compartió con el 'Depredador'.

"No (no fue por Paolo Guerrero), fue más que nada porque estaba yo en otra de mi vida en ese momento. Bueno, uno aprende y no me arrepiento de nada. Creo que todo ha sido parte de mi crecimiento y un aprendizaje enorme", agregó.