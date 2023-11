¿Alondra García Miró quiere mantener presente a Paolo Guerrero? Este detalle lo revelaría

La influencer, Alondra García Miró, alborotó las redes sociales con un par de fotografías que subió a sus redes sociales, donde un detalle mostraría que la peruana pretende mantener presente a su expareja, Paolo Guerrero.

Este fin de semana se realizó uno de los eventos deportivos más populares a nivel mundial: la final de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, donde miles de personalidades famosas acuden para alentar a su equipo de carreras favorito.

En dicho evento, se presentó Alondra García Miró, sin embargo, los usuarios notaron un detalle en su vestimenta que no pasó desapercibido, y es que para muchos usuarios de las redes sociales, la influencer usó un outfit que marcó su exrelación.

Como se recuerda, en el cumpleaños número 36 de Paolo Guerrero, la exchica reality usó un conjunto blanco con estampado de flores de dos piezas. Lo peculiar fue el video viral de los entonces enamorados bailando al ritmo de salsa.

Al parecer, Alondra decidió recordar ese momento, y una cibernauta dejó a la modelo peruana al descubierto: "Sí, es la misma", "Esa ropa ya que lo utilizaste en el cumpleaños de Paolo Guerrero y eso trae mala suerte", fueron algunos de los comentarios.

Tal y como se esperaba, otros seguidores de la 'ojiverde' la respaldaron de los mensajes malintencionados, alegando a que eran comentarios que ya no venían al caso y que ya había pasado bastante tiempo de ese momento.

A pesar de que el 'capitán' ya tiene una nueva relación, incluso un bebé de pocos meses de vida, la prensa peruana sigue preguntándole a Alondra por su expareja.

Ante ello, la modelo ha hecho un peculiar pedido a los programas de entretenimiento nacionales, de que ya no le pregunten más por Guerrero, y que se seguirá manteniendo al margen.

"Ya no sé cuántos años voy a cumplir y me van a seguir preguntando lo mismo, ja, ja, ja. ¿Será que algún día esto va a parar?", dijo en un inicio.

Además, agregó que le da risa cada vez que le hacen preguntas que no vienen al caso, y que si en su momento no las respondió tampoco las hará hoy en día.

"Me da risa también porque me hacen cada pregunta que no viene al caso. Me he mantenido al margen todos estos años, por qué hablaría ahora", sentenció.