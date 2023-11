Álvaro Rod sufre una fuerte descompensación y tuvo que ser llevado a emergencias

Momentos de tensión pasó el intérprete de 'Escúchame mi amor', Álvaro Rod, que se vio obligado a cancelar sus presentaciones el pasado fin de semana ante problemas de salud. El artista sufrió una descompensación y requirió ser llevado al área de emergencias de una clínica.

La noticia preocupó a sus seguidores, que se enteraron de las complicaciones de salud del cantante por un mensaje que publicó en sus redes sociales.

Álvaro Rod tenía cuatro shows programados para el sábado, pero solo pudo culminar dos de ellos, debido a que un fuerte malestar lo obligó a suspender sus últimas presentaciones,

Mediante un pronunciamiento por sus redes sociales, Rod comunicó a sus fanáticos que se encontraba triste por no poder presentarse en vivo, y ofreció disculpas al público que esperaba su show.

"Lamentablemente el día de hoy solo pude cumplir con dos de mis cuatro presentaciones. Mil disculpas por no haber podido hacer mis shows, debido a que sufrí una fuerte descompensación, lo cual me llevó a acudir a emergencias. Me apena mucho esta situación, mil disculpas con el público presente, espero verlos pronto", señaló.